POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Telgte ist am Donnerstag (19.02.2026, 07.08 Uhr) ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 63-jährige Telgter fuhr auf der Straße Bockhorner Heide, genau wie ein 62-jähriger Autofahrer aus Ostbevern dahinter - beide in die selbe Richtung.

Als beide Richtung B 51 abbiegen wollten, fuhr der Ostbeveraner dem Telgter auf, da dieser verkehrsbedingt abbremste.

Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

