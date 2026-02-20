POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall endet in Krankenhaus
Warendorf (ots)
Bei einem Auffahrunfall in Telgte ist am Donnerstag (19.02.2026, 07.08 Uhr) ein Autofahrer leicht verletzt worden.
Der 63-jährige Telgter fuhr auf der Straße Bockhorner Heide, genau wie ein 62-jähriger Autofahrer aus Ostbevern dahinter - beide in die selbe Richtung.
Als beide Richtung B 51 abbiegen wollten, fuhr der Ostbeveraner dem Telgter auf, da dieser verkehrsbedingt abbremste.
Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.
