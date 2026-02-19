Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise nach Steinwurf auf Auto erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Kind/Jugendlichen geben, das/der am Mittwoch (18.02.2026, 14.30 Uhr) einen Stein von einer Brücke in Beckum fallen gelassen hat?

Der handgroße Stein wurde von einer Brücke an der Dyckerhoffstraße fallen gelassen und traf ein Auto auf der Motorhaube. Der Fahrer des Pkw blieb körperlich unverletzt, das Auto wurde beschädigt.

Mehrere Zeugen bemerkten das Kind/den Jugendlichen auf der Brücke, eine Person konnte die Handlung und auch die Flucht Richtung Neubeckum (vermutlich nach links in die Eichendorfstr., oder eine der Parallelstraße) beobachten.

Die Beschreibung:

Männlich, 12 bis 14 Jahre alt, Muttermal in der rechten Gesichtshälfte, grüne Mütze, blaue Winterjacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell