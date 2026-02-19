Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbrecher überraschen Rentnerin

Warendorf (ots)

Zwei Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag (18.02.2026, 16.50 Uhr) in die Wohnung einer 79-jährigen Rentnerin in Ahlen ein.

Die Männer verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Am Stockpiper und durchwühlten mehrere Räume der Erdgeschosswohnung. Plötzlich bemerkten sie, dass die Rentnerin ebenfalls zu Hause ist und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

