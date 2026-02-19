PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Hinweise zu Trickbetrüger erbeten

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Trickbetrüger hat am Mittwochvormittag (18.02.2026) versucht, Rentner in Everswinkel um ihr Geld zu erleichtern.

Der Täter sprach gegen 10.30 Uhr einen 83-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alverskirchener Straße an - mit Vornamen - und gab an, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Der Rentner war sich zunächst unsicher, da der Täter aber einige persönliche Dine wusste, vertraute er ihm.

Im Glauben einen ehemaligen Arbeitskollegen vor sich zu haben, stimmte er dem Wunsch des Mannes zu, auch die Ehefrau begrüßen zu dürfen.

Am Birkenweg angekommen, versuchte der Unbekannte Waren zu überteuerten Preisen zu verkaufen und erfragte weitere persönliche Dinge der Eheleute. Nachdem die beiden einen Kauf verstärkt ablehnten, verließ der Täter das Haus, er wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich, vermutlich italieneischer Herkunft, 1.70 bis 1.75 
     Meter groß, dunkle (blaue) Jacke, mäßig kräftige Statur, 60 bis 
     65 Jahre alt, Dreitagebart, kurze dunkle Haare.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Infos zu verschiedenen Betrugsarten finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

