POL-WAF: Oelde. Einbruch in Hallenbad

Drei unbekannte Täter sind am Mittwoch (18.02.2026) in das Hallenbad in Oelde eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sie sich zwischen 05.45 Uhr und 06.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude am Weitekampweg und drangen in mehrere Räume ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

