Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Hallenbad

Warendorf (ots)

Drei unbekannte Täter sind am Mittwoch (18.02.2026) in das Hallenbad in Oelde eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sie sich zwischen 05.45 Uhr und 06.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude am Weitekampweg und drangen in mehrere Räume ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 19.02.2026 – 08:21

    POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Wegen Überholmanöver Zusammenstoß

    Warendorf (ots) - Ein Überholmanöver hat am Mittwoch (18.02.2026, 16.29 Uhr) zu einem Verkehrsunfall in Ennigerloh-Westkirchen geführt. Ein 35-jähriger Ahlener fuhr auf der B 475 und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Lkw zu überholen. Dabei kam ihm ein 75-jähriger Ennigerloher in seinem Auto entgegen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:04

    POL-WAF: Ostbevern. Opel angefahren - Hinweise zu Beteiligtem

    Warendorf (ots) - Ein grüner Opel Vivaro ist am Mittwoch (18.02.2026) gegen 15.00 Uhr an der Schulstraße in Ostbevern angefahren und beschädigt worden. Zeugen beobachteten, wie der Beteiligte flüchtete, ohne die Polizei zu rufen. Hier handelt es sich um den Fahrer eine grauen SUV Duster. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:01

    POL-WAF: Warendorf. Mercedes Benz angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (18.02.2026) einen schwarzen Mercedes Benz E 350 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand vor einem Haus an der Wandstraße und wurde zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr vorne links, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
