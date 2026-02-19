Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Wegen Überholmanöver Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Ein Überholmanöver hat am Mittwoch (18.02.2026, 16.29 Uhr) zu einem Verkehrsunfall in Ennigerloh-Westkirchen geführt.

Ein 35-jähriger Ahlener fuhr auf der B 475 und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Lkw zu überholen. Dabei kam ihm ein 75-jähriger Ennigerloher in seinem Auto entgegen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der Rentner wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf gut 95.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell