POL-WAF: Warendorf. Mercedes Benz angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Mittwoch (18.02.2026) einen schwarzen Mercedes Benz E 350 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.
Das Auto stand vor einem Haus an der Wandstraße und wurde zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr vorne links, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
