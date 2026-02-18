Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in ehemalige Tankstelle

Warendorf (ots)

Ein Zeuge hat am Dienstag (17.02.2026) einen Einbruch in das leerstehende Gebäude einer ehemaligen Tankstelle an der Lippstädter Straße in Wadersloh gemeldet.

Unbekannte haben sich zwischen 00.00 Uhr und 18.50 Uhr Zugang über eine Türe verschafft und sind anschließend geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell