Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Schwerverletzter durch Alleinunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Dienstag (17.02.2026, 07.11 Uhr) ein junger Autofahrer in Warendorf-Einen schwer verletzt worden.

Der 19-jährige Telgter fuhr auf der L 548 Richtung Milte. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und lenkte in einen Graben.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell