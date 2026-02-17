Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Im Visier: Schokolade - Hinweise zu Ladendieb erbeten

Warendorf (ots)

Ein bisher unbekannter Ladendieb hat am Montag (16.02.2026, 15.53 Uhr) Mitarbeiter und Polizei in einem Discounter an der Füchtorfer Straße in Sassenberg beschäftigt.

Unter anderem hat er sich an diversen Packungen Kinderriegel bedient und in seinen Rucksack gesteckt. Danach versuchte er den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen und beschädigte eine Kassenschranke. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, leerte der Unbekannte den Inhalt des Rucksacks auf dem Boden aus und flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben: Kräftige Statur, 20 bis 30 Jahre alt, 1.70 bis 1.80 Meter gro, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, schwarze Adidas-Jacke, schwarzes Hemd, dunkle Hose, großer schwarzer Rucksack, südeuropäischer Phänotyp.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

