Polizei Warendorf

POL-WAF: Sünninghausen-Everswinkel-Hoetmar. Straßenkarneval an Sonntag begleitet von guter Sonne

Warendorf (ots)

Die Sonne hat am gestrigen Sonntag (15.02.2026) Jecken und Umzüge in verschiedenen Orten im Kreis begleitet und sicher dazu beigetragen, dass unser Fazit lauten kann: Überwiegend friedlich.

Rund 4000 Besucher haben den Straßenkarneval in Oelde-Sünninghausen begleitet. Zusammen mit dem Ordnungsamt gab es Jugendschutzkontrollen. 62 Jugendliche/Heranwachsende wurden überprüft - ohne herausragende Vorkommnisse. Vereinzelt kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen und, wie bereits berichtet, zum Widerstand gegen Polizeibeamte.

Rund 5000 Besucher sind nach Everswinkel gekommen - auch hier haben Sonne und Jecken gemeinsam gestrahlt. Aus polizeilicher Sicht wurde ein Platzverweis ausgesprochen und eine körperliche Auseinandersetzung angezeigt.

In Warendorf-Hoetmar feierten rund 4000 Jecken den Straßenkarneval - auch hier blieb es überwiegend friedlich.

Trotz Schnee und Wintereinbruch wünschen wir allen Feiernden auch heute einen schönen und sicheren Rosenmontag.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

