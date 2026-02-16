Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Randalierer in Gewahrsam

Warendorf (ots)

Polizeibeamte sind am Montagmorgen (16.02.2026, 04.43 Uhr) zu einem Randalierer auf dem Beckumer Markt gerufen worden.

Vor Ort befand sich ein 34-jähriger Mann ohne Wohnsitz. Er ignorierte mehrere ausgesprochene Platzverweise und weigerte sich den Anweisungen der Beamten zu folgen. Diese nahmen den stark Alkoholisierten zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

