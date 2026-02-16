POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (14.02.2026, 14.15 Uhr) und Sonntag (15.02.2026, 17.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Oelde eingebrochen.
Über eine Terrassentüre verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Uthof, durchwühlten Schränke und Zimmer und flüchteten anschließend.
Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
