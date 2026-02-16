Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (14.02.2026, 14.15 Uhr) und Sonntag (15.02.2026, 17.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Oelde eingebrochen.

Über eine Terrassentüre verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Uthof, durchwühlten Schränke und Zimmer und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell