POL-PDKO: Karnevalsumzug 2026 in Mülheim Kärlich verlief sehr friedlich

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich (ots) Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 4.000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer. Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in dem Festzelt auf dem Rathausplatz sowie im Brauhaus statt. Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden polizeilich relevanten Sachverhalte.

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0
