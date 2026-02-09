PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Pfalzfeld (ots)

Am Sonntagabend, dem 08.02.2026 kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz des McDonald's Pfalzfeld (Autohof an der A61). Dabei wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs derart beschädigt, dass diese zu Bruch gegangen ist.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

