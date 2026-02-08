PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

Boppard - OT Buchholz (ots)

In der Nacht vom 07.02.-08.02.2026 kam es im Dachsweg in Boppard-Buchholz zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue Schadenshöhe, sowie das Diebesgut liegen aktuell noch keine abschließenden Informationen vor.

Die Kriminalpolizei Koblenz wird in der Folge die Ermittlungen übernehmen und eine Spurensicherung am Tatort durchführen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
PHK Bohr
Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:22

    POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Vallendar, Bergweg (ots) - Am späten Nachmittag / Abend des 07.02.2026 kam es im Bergweg in Vallendar zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:41

    POL-PDKO: Trunkenheit im Verkehr - Autofahrer mit über 1,5 Promille kontrolliert

    Bendorf (ots) - Am Samstagabend, dem 07.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf gegen 21:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Stadtteil Stromberg durch. In der Westerwaldstraße wurde ein Pkw-Fahrer angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren