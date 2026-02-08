Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen nach Sichtung von zwei verdächtigen Personen

Bendorf, Neubergsweg (ots)

Am 07.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Neubergsweg.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter Zutritt durch das gewaltsame Öffnen eine Wohnungstür. In der Wohnung wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei verdächtige Personen, die sich im Tatzeitraum in der Nähe aufgehalten haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den beschriebenen Personen oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 in Verbindung zu setzen.

