Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kruft - Einbruch in stillgelegtes Werksgelände

Kruft (ots)

Am 11.02.2026 gegen 10:30 Uhr wurden der Polizeiinspektion Andernach Personen gemeldet, welche unberechtigt ein stillgelegtes Werksgelände am Ortseingang Kruft betreten hätten. Hier kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Kupferdiebstählen. Mit starken Kräften wurde das Gelände umstellt, zudem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Eine Person konnte angetroffen und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 02632/9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell