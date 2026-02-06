Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser -Zeugen gesucht

Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026), zwischen 8:15 und 20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße (Höhe Theodor-Heuss-Straße) in Mutterstadt ein und entwendeten Bargeld.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 19:15 und 21:30 Uhr, wurde in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Limburgerhof eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Schmuckstücke gestohlen.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell