Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwerer Raub auf Rentner in Wohnhaus - Dringend Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem schweren Raub geben, der sich zwischen Donnerstag (12.02.2026, 22.30 Uhr) und Freitag (13.02.2026, 09.00 Uhr) in der Beckumer Bauerschaft Dalmer ereignet hat?

Was sich anhört wie das Drehbuch eines Filmes, ist für einen Rentner in Beckum vergangene Woche schlimme Realität geworden. Drei unbekannte Täter drangen am Donnerstag gewalttätig in das Wohnhaus an der Straße Dalmer ein. Gegen 22.30 Uhr trafen sie auf den 71-jährigen Bewohner. Einer der Unbekannten sprang auf den Rentner, der auf dem Sofa saß und fesselte ihn an Armen und Beinen. Die anderen beiden anderen Täter forderten Geld und fragten, ob es einen Tresor gäbe. Danach durchwühlten sie das gesamte Haus und stahlen eine geringe Menge Bargeld.

Währenddessen schlug der erste Täter den Rentner mehrmals, auch in den Rücken und drückte ihm zwischenzeitlich Mund und Nase zu. Danach brachten sie ihn in einen Kellerraum und schlugen ihn ein weiteres Mal. Die Täter ließen den Mann an den Armen gefesselt unterhalb einer Treppe zurück und verrammelten die Türe nach oben.

Verwandte fanden den Schwerverletzten am Folgemorgen und informierten umgehend die Polizei. Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Verbindung zu einer ähnlichen Tat im Raum Warstein am selben Abend zu einem früheren Zeitpunkt liegt nahe und kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zu dem brutalen Überfall, den Tätern oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen - auch in der gesamten Bauernschaft - nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

