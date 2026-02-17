PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Alleinunfall auf glatter Straße

Warendorf (ots)

Eine 49-jährige Warendorferin hat sich am Montag (16.02.2026, 06.15 Uhr) bei einem Alleinunfall in Warendorf-Hoetmar leicht verletzt.

Die Autofahrerin war auf der K 20 unterwegs und verlor aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto drehte sich, rutschte von der Straße und stieß gegen einen Baum.

Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

