PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Erste Bilanz am Rosenmontag - friedlich feiernde Jecken

Warendorf (ots)

Die Bilanz des Rosenmontags (16.2.2026, 18.00 Uhr) fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Über 32.500 Zuschauer säumten in Ahlen, Beckum, Liesborn, Sendenhorst und Warendorf die Straßen. Bislang gab es nur wenige Einsätze, bei denen die polizeilichen Einsatzkräfte einschreiten mussten.

In Ahlen war ein Quadfahrer auf der Hansastraße rücksichtslos unterwegs. Polizisten trafen den Fahrer auf der Rottmannstraße an und kontrollierten ihn. Das Ergebnis: Der Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Und da der Mann keinen Führerschein für das Quad besitzt, wurde ein zweites Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Eine Person beleidigte polizeiliche Einsatzkräfte aus einer Gruppe heraus. Sie erhielt einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich Sendenhorst.

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Beckumer Marktplatz erteilten Polizisten einem 43-Jährigen einen Platzverweis. Da der Beckumer diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ebenfalls in Beckum erhielten zwei 15-Jährige Platzverweise für den Veranstaltungsbereich. Da einer der Jugendlichen diesem nicht folgte, wurde er Kräften des Jugendamts übergeben.

Außerdem leiteten Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zum Nachteil einer Frau in Beckum ein.

Des Weiteren gab es mehrere Fahrzeugführer, die Sperrstellen missachten und in abgesperrte Bereiche einfuhren. Dies wurde durch städtische sowie polizeiliche Kräfte unterbunden. In Einzelfällen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Jecken bis zum frühen Abend friedlich feierten und die Polizei nur in diesen wenigen Fällen eingreifen musste.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:50

    POL-WAF: Beckum. Schwerer Raub auf Rentner in Wohnhaus - Dringend Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem schweren Raub geben, der sich zwischen Donnerstag (12.02.2026, 22.30 Uhr) und Freitag (13.02.2026, 09.00 Uhr) in der Beckumer Bauerschaft Dalmer ereignet hat? Was sich anhört wie das Drehbuch eines Filmes, ist für einen Rentner in Beckum vergangene Woche schlimme Realität geworden. Drei unbekannte Täter drangen am ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:14

    POL-WAF: Beckum. Randalierer in Gewahrsam

    Warendorf (ots) - Polizeibeamte sind am Montagmorgen (16.02.2026, 04.43 Uhr) zu einem Randalierer auf dem Beckumer Markt gerufen worden. Vor Ort befand sich ein 34-jähriger Mann ohne Wohnsitz. Er ignorierte mehrere ausgesprochene Platzverweise und weigerte sich den Anweisungen der Beamten zu folgen. Diese nahmen den stark Alkoholisierten zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren