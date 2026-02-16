Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Erste Bilanz am Rosenmontag - friedlich feiernde Jecken

Warendorf (ots)

Die Bilanz des Rosenmontags (16.2.2026, 18.00 Uhr) fällt aus Sicht der Polizei positiv aus. Über 32.500 Zuschauer säumten in Ahlen, Beckum, Liesborn, Sendenhorst und Warendorf die Straßen. Bislang gab es nur wenige Einsätze, bei denen die polizeilichen Einsatzkräfte einschreiten mussten.

In Ahlen war ein Quadfahrer auf der Hansastraße rücksichtslos unterwegs. Polizisten trafen den Fahrer auf der Rottmannstraße an und kontrollierten ihn. Das Ergebnis: Der Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Und da der Mann keinen Führerschein für das Quad besitzt, wurde ein zweites Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Eine Person beleidigte polizeiliche Einsatzkräfte aus einer Gruppe heraus. Sie erhielt einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich Sendenhorst.

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Beckumer Marktplatz erteilten Polizisten einem 43-Jährigen einen Platzverweis. Da der Beckumer diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ebenfalls in Beckum erhielten zwei 15-Jährige Platzverweise für den Veranstaltungsbereich. Da einer der Jugendlichen diesem nicht folgte, wurde er Kräften des Jugendamts übergeben.

Außerdem leiteten Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zum Nachteil einer Frau in Beckum ein.

Des Weiteren gab es mehrere Fahrzeugführer, die Sperrstellen missachten und in abgesperrte Bereiche einfuhren. Dies wurde durch städtische sowie polizeiliche Kräfte unterbunden. In Einzelfällen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Jecken bis zum frühen Abend friedlich feierten und die Polizei nur in diesen wenigen Fällen eingreifen musste.

