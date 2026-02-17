Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. 27-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Warendorf (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) gegen 16:15 Uhr ereignete sich in Ostbevern auf der L 811 zwischen Lengerich und Ostbevern-Brock ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann aus Warendorf fuhr mit einem Transporter von Lengerich in Richtung Brock. Als er einen vor ihm fahrenden Pkw überholte, kam er aus bisher noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle verstarb. Sein 31-jähriger Beifahrer aus Beelen wurde ebenfalls schwer verletzt und von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Osnabrück verbracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam für den Transport der Verletzten nicht mehr zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Landstraße 811 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

