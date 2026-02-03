Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 35-jähriger E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 2. Februar, kam es gegen 5.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Odenkirchener Straße/ Limitenstraße, bei dem ein 35-jähriger E-Scooterfahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage des Mannes habe er die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße befahren, als er an der Ampel von einer schwarzen Limousine zunächst überholt und dann beim Abbiegen nach rechts auf die Scharmannstraße abgedrängt worden sei. Es sei zu keinem Zusammenstoß gekommen, allerdings sei der 35-Jährige ausgewichen und dabei gestürzt.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und oder Angaben zu dem Autofahrer machen können. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell