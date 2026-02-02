Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter und Opel Adam gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Hardterbroich-Pesch und Hockstein zu Autodiebstählen gekommen.

Zwischen Donnerstag, 29. Januar, 21.20 Uhr und Freitag, 30. Januar, 7.30 Uhr haben bislang Unbekannte zunächst die Scheibe eines an der Straße Am Hockstein geparkten schwarzen Honda eingeschlagen. Im Anschluss entwendeten sie einen in der Mittelkonsole abgelegten weiteren Fahrzeugschlüssel. Dieser gehörte zu einem nur wenige Meter weiter geparkten blauen Opel Adam, der wiederum in diesem Zeitraum gestohlen wurde.

Am Freitag, 30. Januar, stahlen Unbekannte zwischen 9 und 19 Uhr zudem einen weißen Mercedes-Sprinter, in dem sich diverses hochpreisiges Werkzeug befand. Der Besitzer hatte den Wagen an der Volksgartenstraße in einer Parkbucht abgestellt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell