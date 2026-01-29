POL-MG: Verkehrsunfall in Hockstein - Autofahrer beschädigt fünf geparkte Pkw

Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Am Nordpark / Hehn ist es am Dienstag, 27. Januar zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin sowie mit zwei Leichtverletzten gekommen. Gegen 16.10 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi eigenen Angaben zufolge am Nordpark unterwegs und habe gerade auf die Straße Hehn abbiegen wollen, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen ...

