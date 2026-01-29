PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Hockstein - Autofahrer beschädigt fünf geparkte Pkw

Mönchengladbach (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 68jähriger Mönchengladbacher mit seinem Pkw auf der Böningstraße von der Fahrbahn ab und touchierte dort mehrere geparkte Pkw. Der 68jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Böningstraße in beide Fahrtrichtungen für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-29-0 zu melden. /PG

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

