Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt gestohlenes Auto sicher | 19-Jähriger unter Drogeneinfluss

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 29. Januar, auf Freitag fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Schlachthofstraße ein Auto auf, weil es in einem offensichtlich schlechten technischen Zustand war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug zuvor gestohlen worden war. Der Wagen war mit drei Männern besetzt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-Jährigen. Da dieser nach eigenen Angaben kurz vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert habe, führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser fiel positiv aus. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass dieses aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen wurden zuvor entwendet. Die Polizisten stellten das Auto sowie die Kennzeichen sicher. Den 19-Jährigen nahmen sie mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Auto- und Kennzeichendiebstahls sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (lh)

