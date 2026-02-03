Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf Krefelder Straße: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 2. Februar, gegen 12.20 Uhr ist ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Krefelder Straße schwer verletzt worden.

Der Mann war auf dem Fahrradweg der Krefelder Straße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 65-Jährigen, die aus einer Einfahrt auf die Krefelder Straße fahren wollte. Der 71-Jährige stürzte über die Motorhaube des Wagens auf die Straße.

Rettungskräfte versorgten den 71-Jährigen vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell