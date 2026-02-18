Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Ford Transit angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (17.02.2026) einen Ford Transit in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Der Beteiligte stieß vermutlich zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr beim Herausfahren aus einer Einfahrt an der Südstraße gegen den Transit und beschädigte ihn.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell