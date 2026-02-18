PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mercedes Benz angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (17.02.2026) einen grauen Mercedes Benz in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Der Beteiligte stieß vermutlich zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Weststraße gegen den, auf einem Parkplatz abgestellten, Pkw und beschädigte ihn linksseitig stark. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

