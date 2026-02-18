POL-WAF: Sendenhorst. Mercedes Benz angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (17.02.2026) einen grauen Mercedes Benz in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Der Beteiligte stieß vermutlich zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Weststraße gegen den, auf einem Parkplatz abgestellten, Pkw und beschädigte ihn linksseitig stark. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
