POL-WAF: Sendenhorst. Abbiegeunfall mit zwei Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Abbiegeunfall ist am Mittwoch (18.02.2026, 06.10 Uhr) ein Autofahrer in Sendenhorst leicht verletzt worden.
Ein 60-jähriger Sendenhorster bog mit seinem Auto in einem Einmündungsbereich der Lorenbeckstraße nach links ab und stieß hier mit dem Pkw eines von links kommenden 49-jährigen Diestedders zusammen.
Der 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.
