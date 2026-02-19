Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Abbiegeunfall mit zwei Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Abbiegeunfall ist am Mittwoch (18.02.2026, 06.10 Uhr) ein Autofahrer in Sendenhorst leicht verletzt worden.

Ein 60-jähriger Sendenhorster bog mit seinem Auto in einem Einmündungsbereich der Lorenbeckstraße nach links ab und stieß hier mit dem Pkw eines von links kommenden 49-jährigen Diestedders zusammen.

Der 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

