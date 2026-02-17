PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Mann nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft

Neckarelz (ots)

Nachdem ein 32-Jähriger am Freitagabend (13.02.2026) in einer S-Bahn am Bahnhof Neckarelz gleich mehrere Straftaten beging, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mosbach vorläufig festgenommen.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 17:35 Uhr beim Halt der S-Bahn der Linie S2 zunächst ohne ersichtlichen Grund die Notbremse des Zuges betätigt haben. Ehe der deutsche Staatsangehörige anschließend in Richtung des Führerstandes rannte, soll er offenbar eine Fahrtverlaufstafel in der S-Bahn mit einem Faustschlag beschädigt haben. An der Türe zum Führerstand angekommen, beleidigte und bedrohte der 32-Jährige den 23-jährigen Triebfahrzeugführer. Zudem soll der Tatverdächtige versucht haben, sich gewaltsam Zugang zum Führerstand zu verschaffen. Nachdem ihm dies offenbar nicht gelang, flüchtete der Mann in Richtung des nahegelegenen Busbahnhofs. Dort konnte er durch alarmierte Streifen der Landespolizei gestellt werden. Da sich der 32-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ zeigte, musste er gefesselt zur Dienststelle verbracht werden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen beleidigte, bedrohte und bespuckte der wohnsitzlose Mann die eingesetzten Beamten.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und am Folgetag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Mosbach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Einsatzkräfte der Bundespolizei brachten den 32-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

