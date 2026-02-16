PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn im Streit beschädigt

Renningen (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.2026) geriet ein 19-Jähriger mit einem 38-jährigen Triebfahrzeugführer am Bahnhof Weil der Stadt in eine verbale Auseinandersetzung.

Bisherigen Informationen zufolge soll der 19-Jährige gegen 08:40 Uhr im Türbereich einer S-Bahn der Linie S6 geraucht und so die Abfahrt der Bahn verzögert haben. Er wurde daraufhin offenbar durch den Triebfahrzeugführer der S-Bahn auf sein Verhalten angesprochen. Zudem soll der Mitarbeiter der Deutschen Bahn den 19-Jährigen beleidigt haben. Auch auf der Fahrt in Richtung Böblingen soll es zu Beleidigungen zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Als der 19-Jährige die S-Bahn am Bahnhof Renningen verließ, soll er mit der Faust gegen ein Fenster der S-Bahn geschlagen und dieses beschädigt haben. Der Tatverdächtige konnte durch Einsatzkräfte der Landespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung gegen den 19-Jährigen. Zudem wird gegen den Triebfahrzeugführer wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

