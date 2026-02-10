Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen nach Angriff auf Zugbegleiterin

Stuttgart/Crailsheim (ots)

Stuttgart / Crailsheim - Am vergangenen Sonntagnachmittag (08.02.2026) kam es auf der Bahnstrecke von Stuttgart in Richtung Crailsheim zu einem Angriff auf eine Zugbegleiterin. Gegen 16:45 Uhr soll die 42-jährige mazedonische Zugbegleiterin einen 21-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen einer Fahrscheinkontrolle unterzogen haben. Da der junge Mann offenbar keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, stellte die DB-Mitarbeiterin nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Fahrpreisnacherhebung aus. Hierzu ließ sie sich auch einen Nachweis über die Identität des Mannes aushändigen. Kurz nach dem nächsten Halt des Zuges trat der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen erneut an die Frau heran, bespuckte sie am Bein und versuchte anschließend, ihr mit einer Flasche in den Bauch zu schlagen. Nach der Tat gelang es dem 21-Jährigen zu flüchten. Die Geschädigte suchte erst am Folgetag das Revier der Bundespolizei in Stuttgart auf, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart sucht nun Zeugen: Personen, die den Vorfall im Zug beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 550491020 zu melden

