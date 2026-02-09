Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Smartphone entwendet

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons durch eine bislang unbekannte Person ist es am Sonntagabend (08.02.2026) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Nach aktuellen Informationen befand sich ein 52 Jahre alter Reisender gegen 17:30 Uhr an einem Fahrkartenautomaten zwischen den Bahnsteigen 6 und 10, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde, ob er schon fertig sei. Ohne die Antwort abzuwarten, soll die Person sich umgehend entfernt haben. Kurz darauf bemerkte der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit, dass sein Smartphone aus seiner rechten Jackentasche offenbar fehlte. Er erstattete anschließend Anzeige bei der Bundespolizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Ansprechen von Personen an beispielsweise Fahrkartenautomaten. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell