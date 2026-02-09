PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Smartphone entwendet

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons durch eine bislang unbekannte Person ist es am Sonntagabend (08.02.2026) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Nach aktuellen Informationen befand sich ein 52 Jahre alter Reisender gegen 17:30 Uhr an einem Fahrkartenautomaten zwischen den Bahnsteigen 6 und 10, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde, ob er schon fertig sei. Ohne die Antwort abzuwarten, soll die Person sich umgehend entfernt haben. Kurz darauf bemerkte der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit, dass sein Smartphone aus seiner rechten Jackentasche offenbar fehlte. Er erstattete anschließend Anzeige bei der Bundespolizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Ansprechen von Personen an beispielsweise Fahrkartenautomaten. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:48

    BPOLI S: Unbekannte beschädigen Informationsanzeiger

    Höfingen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch einen oder mehrere Täter ist es in der Zeit von Samstag (07.02.2026), 15:00 Uhr bis Sonntag (08.02.2026), 11:25 Uhr am Bahnhof in Höfingen gekommen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn meldete der Bundespolizei einen beschädigten Informationsanzeiger am Bahnsteig 2. Hierbei wurde festgestellt, dass das Display mit einem noch unbekannten Gegenstand mutmaßlich beworfen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:57

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

    Bietigheim-Bissingen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagmittag (05.02.2026) am Bahnhof Bietigheim-Bissingen. Bisherigen Informationen zufolge gerieten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 46 und 52 Jahren gegen 12:00 Uhr in der Bahnhofshalle zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen sich die beiden deutschen Staatsangehörigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren