Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte surfen auf S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen nach lebensgefährlicher Aktion

Stuttgart (ots)

In Lebensgefahr begeben haben sich am Samstagnachmittag (07.02.2026) auf der Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Nürtingen zwei bislang unbekannte Täter.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich eine 69-jährige Zeugin in ihrem Fahrzeug an einem Bahnübergang in der Nähe des Wendlinger Bahnhofs, als gegen 15:35 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 den Übergang passierte. Hierbei beobachtete die Zeugin die beiden noch unbekannten Männer dabei, wie sie offenbar außerhalb der Bahn auf einer Kupplung zwischen zwei Wageneinheiten mitfuhren. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen durch die alarmierte Polizei verlief ohne Erfolg. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um 15 bis 17 Jahre alte Personen gehandelt haben. Einer von beiden soll dunkel gekleidet gewesen sein, während der andere offenbar eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt trug.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Mitfahren auf Zügen lebensgefährlich ist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Züge kann es vorkommen, dass S-Bahnsurfer den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Vielen Personen ist nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Hierzu muss man die Oberleitung nicht einmal berühren.

