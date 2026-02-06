PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

Bietigheim-Bissingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagmittag (05.02.2026) am Bahnhof Bietigheim-Bissingen.

Bisherigen Informationen zufolge gerieten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 46 und 52 Jahren gegen 12:00 Uhr in der Bahnhofshalle zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen sich die beiden deutschen Staatsangehörigen offenbar wechselseitig mit Faustschlägen traktiert haben. Hierbei zog sich einer der Beteiligten offenbar leichte Verletzungen zu. Aufmerksame Reisende wurden Zeugen der Situation und informierten die Polizei. Durch die eintreffenden Streifen der Landes- und Bundespolizei wurden die Tatverdächtigen noch am Tatort angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

