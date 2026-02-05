PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Reisende bespuckt und bestohlen

Leonberg / Böblingen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) begingen drei bislang unbekannte Tatverdächtige in einer S-Bahn der Linie S60 gleich mehrere Straftaten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte eine 51-Jährige gegen 15:00 Uhr die S-Bahn auf der Strecke von Leonberg nach Böblingen. Im Rahmen der Fahrt wurde die griechische Staatsangehörige offenbar unvermittelt von drei, augenscheinlich jugendlichen Tatverdächtigen zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf wohl auch bespuckt. Als sich die Geschädigte daraufhin zum Führerstand der S-Bahn begab, um dort Schutz zu suchen, sollen die Unbekannten zudem den Rucksack der Frau entwendet haben. Beim Halt am Bahnhof Maichingen flüchteten die Tatverdächtigen offenbar aus der S-Bahn.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Diebstahls, gegen die Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

