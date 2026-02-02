Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn kam es am Freitagnachmittag (30.01.2026) am Bahnhof Ludwigsburg.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 17-jährige Tatverdächtige gegen 16:30 Uhr mit einem E-Scooter verbotenerweise auf dem Bahnsteig. Zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn sprachen den marokkanischen Staatsangehörigen auf sein Verhalten an und forderten ihn auf, den E-Scooter zu schieben. Anschließend kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und den 21- und 22-jährigen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Im weiteren Verlauf soll der 17-Jährige den 21-Jährigen unvermittelt in Richtung der Bahnsteigkante gestoßen haben. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wurde der 22-jährige Mitarbeiter mutmaßlich ins Gesicht geschlagen. Sowohl der Tatverdächtige, als auch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit deutscher Staatsangehörigkeit, wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

