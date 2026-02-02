Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 37 Jahren ist es am Sonntagvormittag (01.02.2026) am Hauptbahnhof in Heilbronn gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 09:45 Uhr in der Bahnhofshalle verbal aneinander. Im weiteren Verlauf soll der Ältere seinen jüngeren Kontrahenten auf Bahnsteig 2/3 verfolgt haben, wo es zu einer Rangelei kam. Hierbei stürzten beide Männer ins Gleis, konnten aber selbstständig wieder auf den Bahnsteig gelangen. Alarmierte Bundespolizisten trafen die Tatverdächtigen vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Durch den Vorfall wurde der 37-Jährige leicht an der Hand verletzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell