Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29 Jahre alten Mann und einem bislang Unbekannten ist es in der Nacht zum Montag (01.02.2026) am Bahnhof in Stuttgart- Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der 29-jährige deutsche Staatsangehörige, der in Begleitung einer 28 Jahre alten Frau war, gegen 03:30 Uhr im Bereich eines Imbisses in der Bahnhofshalle auf. Aus noch unbekannten Gründen soll er mit dem Unbekannten, welcher offenbar zu einer größeren Personengruppe gehörte, zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Zusammenhang sich die 28-jährige Begleiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar leicht verletzte. Durch den 29-Jährigen wurde am Folgetag (02.02.2026) Anzeige bei der Polizei erstattet. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere der Unbekannte wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell