Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte beschädigen Informationsanzeiger

Höfingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen oder mehrere Täter ist es in der Zeit von Samstag (07.02.2026), 15:00 Uhr bis Sonntag (08.02.2026), 11:25 Uhr am Bahnhof in Höfingen gekommen.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn meldete der Bundespolizei einen beschädigten Informationsanzeiger am Bahnsteig 2. Hierbei wurde festgestellt, dass das Display mit einem noch unbekannten Gegenstand mutmaßlich beworfen wurde, sodass dieses in Teilen Beschädigungen aufwies. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell