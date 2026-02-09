Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Mutmaßlicher Betrüger festgenommen und in Haft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei Stuttgart haben am Freitagmittag (06.02.2026) gegen 13:50 Uhr einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in betrügerischer Absicht Geld von zwei Reisenden zu erlangen.

Ersten Ermittlungen zufolge sprach der 27-jährige rumänische Staatsangehörige zusammen mit einem noch unbekannten Täter einen 23 Jahre alten Reisenden am Hauptbahnhof in Stuttgart an. Dabei sollen die beiden mutmaßlichen Täter versucht haben, den Reisenden davon zu überzeugen, ihnen ein Zugticket nach Frankfurt sowie nach Berlin zu kaufen. Weiterhin versprachen sie ihm wohl, das Geld zeitnah per Online-Zahlungsdienstleister zurück zu zahlen. Da der 23-Jährige Zweifel an der Absicht der zwei Männer hegte, lehnte er den Kauf ab und informierte stattdessen die Bundespolizei. An einem Geldautomaten an Bahnsteig 1 trafen die eingesetzten Beamten den 27-Jährigen an, als er gerade dabei war, Geld von einem weiteren Reisenden im Alter von 23 Jahren zu erlangen. Diesem machte der mutmaßliche Täter glaubhaft, das Geld für die Behandlung seines kranken Kindes zu benötigen. Die Geldübergabe wurde von der Streife unterbunden und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Sein Komplize wurde nicht angetroffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell