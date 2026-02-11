Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung am Bahnhof Wendlingen

Wendlingen (ots)

Wendlingen: Am frühen Dienstagabend (10.02.2026) kam es in der Unterführung am Bahnhof Wendlingen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 17-Jähriger von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 18:20 Uhr. Die beiden unbekannten Täter attackierten den jugendlichen bulgarischen Staatsangehörigen offenbar unvermittelt und schlugen ihn wohl mehrfach gegen den Kopf. Als sich dieser zur Wehr gesetzt haben soll, flüchteten die Angreifer schließlich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa 1,85m groß mit dunklen kurz rasierten Haaren und einem Vollbart beschrieben, während der andere Mann ca. 1,65m groß sein soll und einen auffälligen orangefarbenen Bart trug. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

