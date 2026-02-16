PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende rassistisch beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm / Esslingen (ots)

Am Freitagmittag (13.02.2026) kam es in einem Regionalexpress zwischen Ulm und Esslingen zu gleich mehreren Fällen rassistischer Beleidigungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bestiegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen gegen 14:17 Uhr am Hauptbahnhof Ulm einen Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart. Unmittelbar nach dem Betreten des Zuges sollen der Mann sowie seine Begleiterin angefangen haben, andere Fahrgäste rassistisch zu beleidigen. Auch sollen die beiden weiteren Reisenden den Durchgang zwischen den Abteilen verwehrt haben. Die Tatverdächtigen verließen den Zug mutmaßlich am Bahnhof Esslingen.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Beleidigung.

Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren