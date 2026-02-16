Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende rassistisch beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm / Esslingen (ots)

Am Freitagmittag (13.02.2026) kam es in einem Regionalexpress zwischen Ulm und Esslingen zu gleich mehreren Fällen rassistischer Beleidigungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bestiegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen gegen 14:17 Uhr am Hauptbahnhof Ulm einen Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart. Unmittelbar nach dem Betreten des Zuges sollen der Mann sowie seine Begleiterin angefangen haben, andere Fahrgäste rassistisch zu beleidigen. Auch sollen die beiden weiteren Reisenden den Durchgang zwischen den Abteilen verwehrt haben. Die Tatverdächtigen verließen den Zug mutmaßlich am Bahnhof Esslingen.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Beleidigung.

Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

