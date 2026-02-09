Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Nächtliche Verkehrskontrolle - drei Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.02.-08.02.2026) führten Polizeibeamte der Polizeistation Kücknitz Verkehrskontrollen in Lübeck - Kücknitz durch. Dabei stellten sie drei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol und / oder anderen berauschenden Mitteln standen. Die Polizisten ordneten die Entnahme von Blutproben an, stellten Führerscheine sicher und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem E-Scooter den Fußgängerüberweg der Kücknitzer Hauptstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwei Polizeibeamte stoppten den Lübecker. Während der Verkehrskontrolle erlangten die Beamte Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwilliger Urintest an der Polizeistation schlug auf Cannabis und Kokain an, woraufhin die Polizisten eine Blutprobenentnahme anordneten.

Gegen den 24-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit) wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet.

Gegen 00:30 Uhr bemerkten zwei Polizeibeamte, dass der Fahrer eines vor ihnen fahrenden Pkw stark beschleunigte, nachdem ihm der Streifenwagen aufgefallen war.. Noch bevor die Polizisten ein Signal zum Anhalten geben konnten, bog der schwarze BMW von der Hochofenstraße nach links Zum Mühlbachtal ein. Dort fuhr der 22-jährige Fahrzeugführer mit deutlicher erhöhter Geschwindigkeit zu einem anliegenden Parkplatz und versuchte anschließend zu Fuß seine Flucht fortzusetzen. Die Polizeibeamten verfolgten den Pkw und stellten den Mann auf dem Parkplatz.

In der Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 o/oo. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der Lübecker Fahrzeugführer Cannabis konsumiert haben könnte. Ein freiwilliger Urintest erhärtete den Verdacht.

Da der 22-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurden im Anschluss an die Blutprobenentnahme die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Polizeibeamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Schließlich hielten die Polizisten gegen 03:40 Uhr in der Kücknitzer Hauptstraße eine Fahrzeugführerin in einem weißen BMW an. Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten Atemalkoholgeruch der 54-jährigen Fahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,2 o/oo. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell