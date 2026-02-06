Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Brand einer Planierwalze in Lübeck St. Gertrud

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (05.02.2026) geriet auf einem umzäunten Baugelände in Lübeck St. Gertrud eine Planierwalze in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lübeck konnten das Feuer löschen, Menschen erlitten keine Verletzungen. Die Baumaschine wurde durch Hitze und Flammen jedoch erheblich beschädigt. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Lübecker Kriminalpolizei.

Gegen 20:05 Uhr bemerkte ein Zeuge die brennende Planierwalze auf dem umzäunten Baugelände am Glashüttenweg und alarmierte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen Flammen aus der großen und schweren Baumaschine, der Brand konnte schließlich gelöscht werden. Erhebliche Schäden entstanden an der Fahrerkabine und dem Motorraum. Die Gesamtschadenshöhe der nicht mehr nutzbaren Baumaschine steht aktuell noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der noch nicht feststehenden Brandursache führt die Lübecker Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell