POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (04.02.2026) brannte es in einem Reihenhaus im Schützweg in Lübeck St. Lorenz. Der Wohnungsinhaber wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet, ist dann jedoch verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 07.15 Uhr rief eine Nachbarin die Feuerwehr zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus im Schützweg im Stadtteil St. Lorenz.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche im Erdgeschoss schnell löschen und den 82-jährigen Bewohner und seinen Hund bergen. Der Mann ist trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch vor Ort verstorben. Der Leichnam wurde zur Abklärung der Todesursache in die Rechtsmedizin Lübeck gebracht. Der Hund kam mit dem Tiertaxi in das Tierheim in Kücknitz.

Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die umliegenden Reihenhäuser wurden durch den Brand nicht beschädigt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

