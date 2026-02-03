PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Unfall nach Wildwechsel

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (03.02.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 zwischen Eutin und Bösdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW frontal gegen einen Baum stieß. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 76 war bis circa 08:30 Uhr voll gesperrt.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Ostholsteiner mit seinem PKW die Bundesstraße 76 von Eutin kommend in Richtung Plön. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es auf Höhe des Dodauer Forstes zu einem Wildwechsel, dem der Fahrzeugführer ausgewichen sei. In der Folge kam der Ostholsteiner nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit seinem schwarzen Mercedes gegen einen Baum.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Zur Überprüfung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der schwarze SUV war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 76 während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollständig. Gegen 08:30 Uhr gaben die Polizeibeamten die Fahrbahn wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Alle Meldungen Alle
