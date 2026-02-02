Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ahrensbök

Folgemeldung 2: Polizeieinsatz in Ahrensbök - Mann schwer verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Samstagabend (24.01.2026) kam es in Ahrensbök aufgrund eines schwer verletzten Mannes zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach derzeitigem Sachstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der eine Person Schussverletzungen erlitt. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verdachts des versuchten Totschlags und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gerieten gegen 18:15 Uhr in der Lübecker Straße drei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 33-Jähriger eine Schussverletzung erlitt. Er wurde schwer verletzt in eine Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler des Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck verfolgen Ermittlungsansätze in verschiedene Richtungen und bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Die ermittelnden Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Tatverdächtige im Zuge der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen erlitten hat.

Die Polizei bittet um Hinweise auf männliche Personen, die ab dem Abend des 24.01.2026 (Samstag) Verletzungen aufgewiesen haben oder immer noch aufweisen. Die Hinweise werden unter 0451 - 1310 entgegengenommen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer - Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell